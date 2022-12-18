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بعد أن فقد أعصابه عقب مباراة كرواتيا... حكيمي "يعتذر"

18
DECEMBER
2022
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وجه لاعب المنتخب المغربي، أشرف حكيمي، "اعتذارا" بعد تصرفه إزاء رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، جياني إنفانتينو، عقب مباراة كرواتيا، السبت، في مونديال قطر.

وكان جناح باريس سان جرمان قد توجه بعد نهاية المباراة إلى إنفانتينو في النفق المؤدي إلى غرفة خلع الملابس واحتج على تحكيم مباراتي فرنسا وكرواتيا، وفق صحيفة "لاغازيتا ديلا سبورت" الإيطالية.

وتطرق حكيمي إلى ركلة جزاء قال إن الحكم المكسيكي سيزار أرتورو راموس، لم يحتسبها لصالح المغرب في مواجهة فرنسا، واحتج أيضا على الحكم القطري، عبد الرحمن الجاسم، الذي قاد مباراة كرواتيا، قبل أن يعود ويعتذر لإنفانتينو.وبعد ذلك، قال حكيمي في مقابلة مع قناة رياضية مغربية: "لم يحدث أي شيء.. كنت غاضبا بعض الشيء بعد نهاية المباراة, ذهبت للتحدث معه, أقدم اعتذاري عن الكلمات التي وجهتها له. هو صديقي واحترمه كثيرا لم يحدث أي شيء".

وانتهت مشاركة المغرب في مونديال قطر 2022 بحلوله رابعا، إثر خسارته السبت أمام كرواتيا 1-2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، بعد تحقيقه أفضل إنجاز في تاريخ المنتخبات الأفريقية والعربية.

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