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صرح أستاذ العلوم السياسية، ألكسندر غوسيف، بأن الولايات المتحدة غير معنية بالمواجهة مع روسيا، وتوتر العلاقات معها.

وأوضح غوسيف، لوكالة “نوفوستي”، أن واشنطن لم تسمح لقوات كييف باغتيال رئيس هيئة أركان الجيش الروسي، فاليري غيراسيموف، تحسبا من الوقوع في إشكال كبير مع موسكو.

جاء ذلك تعليقا على ما نشرته صحيفة New York Times، من معلومات تفيد بأن واشنطن منعت أجهزة الاستخبارات الأوكرانية من تنفيذ مخطط لاغتيال غيراسيموف.

وأشارت New York Times، في مقالها إلى أن واشنطن حذرت كييف من تنفيذ مخططها لاغتيال غيراسيموف، إلا أن كييف ادعت بأن الوحدة المكلفة بعملية الاغتيال باشرت عملها لتنفيذ المخطط، ولم تحدد الصحيفة حيثيات المخطط ووقت التنفيذ.

وأضاف غوسيف، صحيح أن واشنطن معنية بتحقيق مصالحها من الأزمة الأوكرانية، والمتمثلة في توسع الناتو، وتحقيق المكاسب المالية من بيع الأسلحة، إلا أنها غير معنية باغتيال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الروسية كغيراسيموف، خشية الوقوع في إشكال خطير مع موسكو.