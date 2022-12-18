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بريطانيا ترسل إلى أوكرانيا دفعة جديدة من صواريخ Brimstone-2 عالية الدقة

18
DECEMBER
2022
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أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، على وسائل التواصل الاجتماعي، أن المملكة المتحدة أرسلت مجموعة من صواريخ Brimstone-2  عالية الدقة إلى أوكرانيا.

وأضافت الوزارة في بيانها اليوم الأحد: “في إطار حزمة المساعدات العسكرية التي نقدمها إلى أوكرانيا، قمنا بتزويد الجيش الأوكراني بصواريخ Brimstone 2 دقيقة التوجيه”.

وزعمت الوزارة البريطانية، بأن “هذه المساعدة لعبت دورا حاسما جدا في كبح تقدم القوات الروسية”.

ومن المعروف أن صواريخ “بريمستون-2″، دخلت الخدمة في سلاح الجو الملكي البريطاني في عام 2016.

تم تصميم صواريخ بريمستون “جو- أرض”، أساسا لتكون مضادة للدروع، ومع الوقت تطورت لتستطيع تدمير طائفة واسعة من الأهداف.

وجرت عمليات تصميم هذه الصواريخ بواسطة شركة “إم بي دي إيه”، وهي شركة تصنيع سلاح تشترك فيها عدة دول أوروبية، وتولى الفرع البريطاني في الشركة مسألة تطوير وإنتاج هذه الصواريخ.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنها ستنجز قريبا تسليم نحو ألف صاروخ مضاد للطائرات إلى أوكرانيا. وأشارت إلى أن بريطانيا ستسلم أوكرانيا منصات إطلاق مع صواريخ قادرة على إسقاط أهداف في الجو من بينها الطائرات المسيرة وصواريخ كروز.

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