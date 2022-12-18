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إستقالة البابا فرنسيس جاهزة!

18
DECEMBER
2022
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كشف البابا فرانسيس, لأول مرة أنه بعد انتخابه في عام 2013، قام بالتوقيع على خطاب استقالته، وذلك من ‏أجل استخدامه إذا حالت مشكلات صحية خطيرة ودائمة يوما ما دون القيام بواجباته.‏

وجاءت تصريحات البابا فرنسيس خلال مقابلة نشرت، اليوم الأحد، مع صحيفة "إيه بي سي" الإسبانية.

وأشار البابا فرنسيس للصحيفة إلى أنه سلّم خطاب الاستقالة إلى وزير خارجية الفاتيكان آنذاك، الكاردينال تارسيسيو بيرتوني، الذي كان تابعا للبابوية السابقة لبينديكتوس السادس عشر.

وظل بيرتوني في المنصب لمدة 6 أشهر تقريبا، بعد انتخاب البابا فرنسيس في 13 آذار 2013.

كثيرًا ما قال البابا فرنسيس إنه سيستقيل من منصبه، إذا منعته صحته من إدارة الكنيسة الكاثوليكية الرومانية، التي يبلغ عدد أعضائها 1.3 مليار.

وسألت صحيفة "إي بي سي" البابا فرانسيس في مقابلتها معه عما إذا كان يعتقد أنه يجب وضع قاعدة رسمية للحالات التي تشهد تعرض بابا الفاتيكان لمشكلات صحية أو حادث.

وكان رد البابا فرنسيس: "لقد وقعت بالفعل استقالتي، وكان تارسيسيو بيرتوني وزيرا للخارجية، ووقعت عليها وقلت له: في حالة وجود إعاقة لأسباب طبية أو أي شيء آخر، ها هي استقالتي".

وأضاف فرنسيس أن هذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها عن كتابة استقالته منذ 2013.

ومنذ تموز، قام البابا فرنسيس بثلاث رحلات دولية، إلى كندا وكازاخستان والبحرين، ويخطط لزيارة جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان في الفترة من 31 كاون الثاني إلى 5 شباط 2023.

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