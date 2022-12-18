البنتاغون يعلّق على جدل زيارة كائنات فضائية للأرض

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علقت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" على جدل زيارة كائنات فضائية إلى الأرض.

ونقل "البنتاغون" عن وكيله لشؤون الاستخبارات والأمن، رونالد مولتري، قوله إن فريق عمل خاصا بحث عن أي دليل لحدوث الزيارة المزعومة، لكنه لم يجد.

وقال مولتري في تصريحات إن المكتب تلقى خلال الأشهر الأخيرة "عدة مئات" من التقارير الجديدة حول ظواهر مختلفة، لكن "لم نر أي شيء يسمح لنا بافتراض أن أيا من الأشياء التي رأيناها أصله من خارج كوكب الأرض".

وكان البنتاغون قال إنه في حال عثوره على أدلة حول اقتراب كائنات فضائية من الأرض، فلن يتوانى بالإفصاح عنها مباشرة.

وبحسب مولتري، فإنه لا دلائل إطلاقا على زيارة كائنات فضائية للأرض أو للبحار.

ولدى البنتاغون فريق خاص معني بدراسة مختلف الظواهر المجهولة. وفي تموز، بات اسمه "مكتب تحليل الظواهر الشاذة في كافة المجالات".