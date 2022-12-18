رغم التباطؤ الذي يشهده العالم.. الصين تتوقع تسارع نموها الاقتصادي!

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قال مسؤول بارز في قطاع التخطيط الصيني، أمس السبت، إن وتيرة النمو الاقتصادي سوف تتسارع في العام المقبل مع دخول سياسات التحفيز حيز التنفيذ، رغم التباطؤ الاقتصادي الذي يشهده العالم.

وذكرت شبكة تلفزيون الصين (سي سي تي في) نقلا عن هان وينشو، قوله إن الإجراءات الحالية الداعمة للنمو سوف تظل قائمة، وسوف يتم إضافة المزيد من السياسات لتعزيز الاقتصاد. وأضاف هان أنه في حين أن الاقتصاد العالمي يتباطأ، فإن الاقتصاد الصيني ربما يتعافى.

وذكرت وكالة بلومبرغ أن الصين تعهدت بإنعاش الاستهلاك المحلي ودعم الشركات الخاصة، فيما تبتعد البلاد بسرعة عن سياسة صفر كوفيد التقييدية، وتتجه بكين إلى تعزيز النمو.

ودفع هذا التوجه بعض أكبر البنوك الاستثمارية في العالم إلى زيادة توقعاتها للاقتصاد الصيني في 2023، حتى في الوقت الذي تلقي فيه زيادة في حصيلة كوفيد بظلالها على التوقعات على المدى القريب.

وذكر زعماء كبار، من بينهم الرئيس الصيني شي جين بينج أن استعادة وتوسيع نطاق الاستهلاك، يتعين أن «يتخذ الأسبقية» فيما كانوا يختتمون اجتماعا يحدد أولويات السياسة الاقتصادية لعام 2023، طبقا لبيان نقلته أمس، وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا». وتعهد القادة الصينيون بتشجيع نمو القطاع الخاص ودعم شركات المنصات، في الاضطلاع بدور ريادي في التنمية. وقال مسؤول: «سيتم القيام بالعديد من الأعمال الاقتصادية العام المقبل». وأضاف: «يتعين أن نبدأ بتحسين التوقعات الاجتماعية ودعم الثقة في التنمية».

في الأثناء، أعلنت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، وهي أعلى مخطط اقتصادي في البلاد، أن الصين وافقت على 106 مشروعات رئيسة باستثمارات إجمالية تبلغ قيمتها حوالي 1.5 تريليون يوان (حوالي 214.9 مليار دولار) حتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في خضم جهودها لتوسيع الاستثمار الفعال. وأضافت اللجنة في بيان، أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، السبت «أنه وحتى نهاية نوفمبر الماضي، بدأت بالفعل أعمال البناء في أكثر من 2700 مشروع ممول من خلال الأدوات المالية السياساتية والتنموية في البلاد».

وتم تخصيص حصة استثمار سنوية بقيمة إجمالية تبلغ 640 مليار يوان، من ميزانية الحكومة المركزية، ووصل معدل المشاريع قيد الإنشاء إلى أعلى مستوى على مدى السنوات الخمس الأخيرة.

وقالت اللجنة إنها ستسرّع وتيرة استخدام الأدوات المالية السياساتية والتنموية وتطوير مشاريع البنية التحتية من أجل توسيع الاستثمار الفعال. وأضافت: «مع تنفيذ الاستجابة المحسنة لـ كوفيد19- والسياسات الداعمة للاقتصاد، من المتوقع أن تحافظ وتيرة النمو الاقتصادي في الصين على اتجاه تصاعدي».

وأمام هذا، قررت مدينة شنغهاي الصينية إغلاق معظم المدارس مرة أخرى اعتبارا من غد الاثنين، في عودة إلى أحد عناصر الإجراءات القديمة لاحتواء فيروس كورونا في الصين، حيث إن التخفيف السريع لقيود الجائحة في البلاد، يؤدي إلى ارتفاع في عدد حالات الإصابة بالفيروس.

ودعت هيئة التعليم في أكبر مدينة صينية في منشور على موقع التواصل الاجتماعي «وي تشات» أمس السبت، الطلاب في جميع الفصول الدراسية، فيما عدا طلاب المدارس المتوسطة والثانوية، الذين سيتخرجون الصيف المقبل، بمواصلة الدراسة في المنزل، اعتبارا من الأسبوع المقبل، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء السبت. وأضاف الإعلان أنه سيتم أيضا إغلاق دور الحضانة.

وكان الأمر بمثابة تحذير نادر من المسؤولين، الذين أمضوا الأسابيع الأخيرة في التراجع عن معظم القيود، التي أبقت مرض كوفيد، في وضع حرج خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وارتفع عدد حالات الإصابة بكوفيد في بكين، حيث ينتشر الفيروس الآن، ويبدو أن الحالات أعلى في شنغهاي.

الشرق الاوسط