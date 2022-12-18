انطونوف عن واشنطن: "كأن أشباح الحرب الباردة لا تزال تراودهم"..

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اعتبر السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف أن الولايات المتحدة تسترشد في علاقاتها مع روسيا بالرغبة المستمرة في إثبات نفسها، "كأن أشباح الحرب الباردة لا تزال تجوب أروقة واشنطن".

وتساءل أنطونوف في حديث لمجلة "نيوزويك" الأميركية عن سبب سعي واشنطن لإقامة منطقة عدم استقرار قرب الحدود الروسية، معربا عن اعتقاده بأن هناك "جين تفرد" يسري في دماء الولايات المتحدة.

وقال إنه لا يزال الكثير من السياسيين الأميركيين يفكرون ويتصرفون وفقا لقوانين الحرب الباردة، وأصبحت استعادة موسكو لهيبتها مصدر إزعاج لواشنطن.

وقال أنطونوف إن الطريق طويل أمام بناء عالم متعدد الأقطاب، وفي خضم هذا التحول لن يتوقف التنافس الروسي الأميركي بين ليلة وضحاها، مشددا على أن هذا التنافس على كل حال يجب أن يقوم على أساس من الاحترام المتبادل.

نوفوستي