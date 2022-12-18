انتخابات تونس.. جولة إعادة في أكثر من 100 دائرة

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أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، مساء السبت، وجود جولة إعادة للانتخابات التشريعية في أكثر من 100 دائرة من أصل 161 دائرة.

وفسر بوعسكر ذلك في حواره للقناة الوطنية الأولى، بالقول إن هناك إعادة "نظرا لوجود أكثر من مترشح في كل الدوائر وصعوبة حصول أي مترشح على نصف الأصوات زائد واحد".

وقال بوعسكر لـ"سكاي نيوز عربية"، إن الانتخابات لم تشهد خروقا كبيرة تؤثر على النتائج، مضيفا أن أعضاء المراكز الانتخابية حاليا يقومون بفرز الأصوات استعدادا لإرسالها لمراكز التجميع الإقليمية في تونس.

وأكد أنه "بعد الانتهاء من عملية فرز الأصوات في محطات الاقتراع، ستعلن الهيئة عن النسبة النهائية للمشاركة في الانتخابات التشريعية".

ووصف بوعسكر نسبة الإقبال بـ"المتواضعة"، وعزاها إلى نظام التصويت الجديد وعدم وجود دعاية انتخابية مدفوعة.