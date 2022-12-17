أول تعليق لأردوغان على الحكم الصادر بحق رئيس بلدية إسطنبول!

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علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الحكم بالسجن الصادر ضد رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو.



وقال أردوغان إن المحاكم ستصحح أي أخطاء في عملية الاستئناف بعد الحكم بالسجن على رئيس بلدية إسطنبول.



وأضاف أردوغان "لم تصدر المحكمة قرارا نهائيا بعد.. ستذهب القضية إلى محكمة الاستئناف ومحكمة النقض".

وأضاف الرئيس التركي "إذا ارتكبت المحاكم أي خطأ فسوف يتم تصحيحه.. وإن تم قبوله فعلى الجميع قبول قرار الحكم الصادر".



وذكر أن المعارضة التركية تتعامل بالعقلية الفاشية بخصوص صدور قرار قضائي بحق أحدهم (رئيس بلدية إسطنبول).



وصرح بأن هذا قرار قضائي ولا علاقة له أو للشعب التركي به، بل هو نتيجة للتهجم على مسؤولي لجنة الانتخابات.



وأردف قائلا: "الدستور التركي يقول إن القضاء مستقل.. لسنا مجبرين على قبول قرارات القضاء، ولكن رفض الحكم لا يعطي أحدا الحق بمهاجمة القضاء والقضاة".



وأصدرت محكمة في إسطنبول يوم الأربعاء، حكما بالسجن على رئيس بلدية إسطنبول الكبرى المعارض أكرم إمام أوغلو، لمدة سنتين وسبعة أشهر و15 يوما، بالإضافة إلى منع العمل بالسياسة.



ويحاكم إمام أوغلو بتهمِ "إهانة موظفين عموميين"، وهم رئيس وأعضاء الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، بناء على تصريحات له، أدلى بها عقب انتخابات العام 2019.



وكان إمام أوغلو قد شكك في نزاهة اللجنة العليا للانتخابات في 31 آذار 2019، متهما أعضاء في هذه اللجنة الانتخابية بـ"الغباء".