living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ماسك يقرر إعادة حسابات الصحافيين المعلقة على "تويتر"

17
DECEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن مالك موقع "تويتر" إيلون ماسك في وقت متأخر من مساء الجمعة، أنه سيعيد تشغيل حسابات عدد من الصحافيين الأمريكيين كان علقها على شبكة التواصل الاجتماعي هذه، ما أثار استياء كبيرا.

وبعد أن أجرى استطلاعا على "تويتر" حول ما إذا كان يجب عليه إعادة الحسابات المعلقة الآن أو في غضون أسبوع، صوت أكثر من 58% من الـ 3.69 مليون مشارك فيه لإعادة الحسابات فورا، وكتب الملياردير في تغريدة "الناس تكلموا. الحسابات التي نشرت مكان وجودي سيتم رفع تعليقها".

وكان "تويتر" علق حسابات صحفيين كتبوا عن منصة التواصل الاجتماعي وماسك، من بينهم صحفيون يعملون في "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" و"سي أن أن" و"فويس أوف أميركا" ومؤسسات أخرى.

وجاء التعليق المفاجئ لحسابات الصحفيين عقب قرار ماسك، الأربعاء، بحظر الحساب الذي يتتبع رحلات طائرته الخاصة باستخدام البيانات المتاحة للجمهور. وأدى ذلك أيضا إلى تغيير "تويتر" قواعده لجميع المستخدمين لحظر مشاركة الموقع الحالي لشخص آخر دون موافقته.

وكان الاتحاد الأوروبي هدد بفرض عقوبات على ماسك على خلفية تعليقه حسابات الصحافيين، فيما اعتبرت الأمم المتحدة قراره "سابقة خطيرة".

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout