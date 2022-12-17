ماسك يقرر إعادة حسابات الصحافيين المعلقة على "تويتر"

A + A -

أعلن مالك موقع "تويتر" إيلون ماسك في وقت متأخر من مساء الجمعة، أنه سيعيد تشغيل حسابات عدد من الصحافيين الأمريكيين كان علقها على شبكة التواصل الاجتماعي هذه، ما أثار استياء كبيرا.

وبعد أن أجرى استطلاعا على "تويتر" حول ما إذا كان يجب عليه إعادة الحسابات المعلقة الآن أو في غضون أسبوع، صوت أكثر من 58% من الـ 3.69 مليون مشارك فيه لإعادة الحسابات فورا، وكتب الملياردير في تغريدة "الناس تكلموا. الحسابات التي نشرت مكان وجودي سيتم رفع تعليقها".

وكان "تويتر" علق حسابات صحفيين كتبوا عن منصة التواصل الاجتماعي وماسك، من بينهم صحفيون يعملون في "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" و"سي أن أن" و"فويس أوف أميركا" ومؤسسات أخرى.

وجاء التعليق المفاجئ لحسابات الصحفيين عقب قرار ماسك، الأربعاء، بحظر الحساب الذي يتتبع رحلات طائرته الخاصة باستخدام البيانات المتاحة للجمهور. وأدى ذلك أيضا إلى تغيير "تويتر" قواعده لجميع المستخدمين لحظر مشاركة الموقع الحالي لشخص آخر دون موافقته.

وكان الاتحاد الأوروبي هدد بفرض عقوبات على ماسك على خلفية تعليقه حسابات الصحافيين، فيما اعتبرت الأمم المتحدة قراره "سابقة خطيرة".