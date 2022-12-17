قائد الشرطة البولندية يتلقى هدية من أوكرانيا كادت تودي بحياته

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صرح قائد الشرطة البولندية، ياروسلاف شيمتشيك، بأنه أطلقت عن طريق الخطأ في مكتبه، قذيفة من قاذفة مضادة للدبابات قدمت له كهدية في أوكرانيا.

ونقل راديو RMF FM عن مصادره أن شيمتشيك تلقى قاذفتين من طراز RGW-90 الألمانية على الأغلب، قدمتا له كهدية خلال زيارته الأخيرة لأوكرانيا في الـ 11 من ديسمبر، من قبل قائد الشرطة الأوكرانية وقائد قوات الطوارئ في أوكرانيا، وأنهما كانتا مستعملتين، وفيهما خلل فني، وعندما عاد إلى مكتبه في بولندا في اليوم التالي، اراد نقل القاذفتين إلى مكان بعيد في عمق المكتب، وحين وضع القاذفة عموديا على الأرض حصل انفجار فتضررت أرضية المكتب والسقف الذي تحتته، وأدت إلى إصابة عدد من الموظفين.

وأضاف أن وزارة الخارجية البولندية، طالبت أوكرانيا بايضاحات.