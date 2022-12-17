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"هم إخواننا".. رئيس دولة أوروبية يعلن دعمه لمنتخب المغرب على حساب كرواتيا

17
DECEMBER
2022
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كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، أنه سيدعم المنتخب المغربي في المباراة التي ستجمعه مساء اليوم السبت بنظيره الكرواتي لتحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال قطر.

وقال فوتشيتش في تصريحات نقلها موقع "Novosti.rs" المحلي حول المنتخب الذي سيشجعه في نهائي كأس العالم: "لا أعرف من سأشجع في المباراة النهائية (بين فرنسا والأرجنتين)، ولكنني أدعم المنتخب المغربي للفوز بالمركز الثالث، لأنهم إخواننا..".

وسيواجه منتخب المغرب نظيره الكرواتي وصيف بطل مونديال "روسيا 2018"، على استاد خليفة الدولي بالعاصمة الدوحة، بينما سيلعب منتخب فرنسا حامل اللقب، في النهائي ضد نظيره الأرجنتيني غدا الأحد، على استاد "لوسيل".

تجدر الإشارة إلى أن منتخب صربيا شارك في مونديال قطر وودع المنافسات مبكرا بخروجه من دور المجموعات.

RIA Novosti
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