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فضيحة جديدة... آثار الكوكايين في مقري جونسون وتراس!

17
DECEMBER
2022
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كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية أنّه تم العثور على آثار للكوكايين في مقري وزير الخارجية ورئيس الوزراء البريطانيين، بعد حفلات أقيمت هناك قبل أيام من فوز ليز تراس برئاسة الوزراء.

وأوضحت الصحيفة، أن المسحوق الأبيض اكتشف في تشيفنينغ هاوس، المقر الرسمي لوزراء الخارجية، في الصيف، قبل أيام من فوز وزيرة الخارجية آنذاك ليز تراس برئاسة الوزراء.

ولفتت إلى أنه تم العثور على آثار للكوكايين، مرتين في غرفة الألعاب بعد الأمسيات عندما استضافت تراس الضيوف في السكن.

وبحسب الصحيفة، فقد أقيمت حفلات في تشيفنينغ هاوس يومي 19 و21 آب و2 و4 أيلول.

كما أشارت الصحيفة نقلاً عن مصادر عملت في المقر الرسمي لرئيس الوزراء البريطاني في داونينغ ستريت، خلال تولّي بوريس جونسون القيادة، إلى أنه تم العثور على بقايا مسحوق أبيض هناك في المبنى وسط العاصمة البريطانية.

وأضافت الصحيفة: "ليس هناك ما يشير إلى أن تراس أو جونسون تعاطيا المخدرات بأنفسهما أو أنهما كانا على علم باستخدام المخدرات أو وجودها".

ووصف المتحدث باسم تراس المعلومات الواردة في الصحيفة بأنّها "كاذبة"، فيما قال المتحدث باسم جونسون إنّه "فوجئ بالمزاعم".

وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، في تعليق للصحيفة، إن "الغارديان لم تقدم أي دليل يدعم هذه المزاعم".

وفي 5 كانون الأول 2021، هدَّد كبار أعضاء البرلمان البريطاني باستخدام الكلاب البوليسية داخل مبنى البرلمان، وذلك في محاولةٍ للحدِّ من تعاطي المخدرات.

وتأتي هذه الخطوة بعدما وجد محققون آثاراً للكوكايين في 11 من أصل 12 موقعاً تمَّ اختبارها.

وحينها، ذكرت صحيفة "الصنداي تايمز"، أن من المواقع التي اكتُشِفت فيها علاماتٌ على وجود الكوكايين، الحمَّام بالقرب من مكتَبي رئيس الوزراء بوريس جونسون، ووزيرة الداخلية بريتي باتيل، حينها.

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