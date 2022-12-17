تصاعد التوتر بشكل كبير في شمال كوسوفو، حيث يعيش أكثر من ثلث صرب كوسوفو البالغ عددهم 120 ألفًا، عندما أعلنت بريشتينا عزمها على إجراء انتخابات في البلديات ذات الغالبية الصربية.
أعلن أكبر حزب صربي أنه سيقاطع الاقتراع وأرجأت سلطات كوسوفو الانتخابات إلى أبريل.
في صلب الخلاف بين بلغراد وبريشتينا، رفضت الأقلية الصربية الاعتراف بسلطة حكومة كوسوفو في وقت تريد بريشتينا فرض سيادتها على الإقليم بكامله.