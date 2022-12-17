الخارجية الليبية: نرفض ترسيم الحدود البحرية من الجانب المصري

رفضت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، اليوم الجمعة، القرار الرئاسي المصري الصادر مؤخرا، مشيرة إلى أنه “يحدد من طرف واحد الحدود البحرية الغربية لمصر، ما يعد انتهاكا للمياه الإقليمية والجرف ‏القاري لدولة ليبيا”.‏

كما اعتبرت في بيان رسمي صادر عنها أن ترسيم الحدود البحرية من الجانب المصري “ترسيم غير عادل بموجب القانون الدولي، لإعلانه من جانب واحد، كما لا يعتبر الخط الحدودي البحري المعلن من جانب واحد تساوي المسافة بين السواحل الرئيسية ليبيا ومصر، ناهيك عن إخلاله بمبادئ حسن النية لمخالفته ما تدعيه مصر في كل المحافل الإقليمية والدولية باحترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها”، وفقا للبيان.

وأكدت وزارة الخارجية الليبية في بيانها أن “ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين الجارتين يجب أن يتم من خلال اتفاق عبر مفاوضات تضمن مصالح الطرفين، وتحترم مبدأ المساواة، استنادا على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي”.

وتابعت منبهة أنه “من الممكن إحالة هذا النزاع إلى الوسائل السلمية للتسوية بموجب المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك محكمة العدل الدولية، التي سيتم الاتفاق عليها بين الطرفين أثناء المفاوضات”، ولفتت الخارجية الليبية في هذا الصدد إلى أن “ليبيا تملك باعا طويلا بهذا الخصوص في احترام التزاماتها وقضية الجرف القاري بين ليبيا والجارة تونس، وكذلك مع مالطا في الفترة القريبة الماضية”.