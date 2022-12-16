الولايات المتحدة تنوي شراء النفط لتجديد الاحتياطيات الاستراتيجية

A + A -

أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية نيتها شراء كميات من النفط لتجديد الاحتياطيات الاستراتيجية، على أن يتم تسليم الشحنات في فبراير المقبل.

وجاء في بيان أنه "استنادا لمكتب إدارة الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في وزارة الطاقة (SPRPMO) هناك حاجة لشراء ما يصل إلى ثلاثة ملايين برميل من النفط الخام عالي الكبريت المنتج في الولايات المتحدة لتجديد الاحتياطيات الاستراتيجية".

وسيكون شراء النفط لتجديد الاحتياطيات الاستراتيجية هو الأول منذ بداية استخدام الاحتياطيات في عام 2022. فقد عمدت إدارة الرئيس جو بايدن لتثبيت أسعار المحروقات من خلال ضخ كميات من الاحتياطيات في السوق الداخلي.

وأشارت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير في بداية هذا الأسبوع، إلى أن واشنطن لا تنوي شراء النفط الروسي لتجديد الاحتياطي الاستراتيجي.