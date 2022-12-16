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حزمة العقوبات الأوروبية الـ9 ضد روسيا تستثني الأسمدة والحبوب

16
DECEMBER
2022
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  أعلن الاتحاد الأوروبي أن حزمة العقوبات الأخيرة ضد روسيا تستثني استيراد الحبوب والأسمدة والأغذية منها، ولا تحظر على الدول الثالثة شراءها حفاظا على الأمن الغذائي في العالم.

وسيقوم الاتحاد الأوروبي بنشر قراره في "الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي"، مع أسماء الكيانات الاعتبارية والأفراد الذين تم إدراجهم على القائمة السوداء، وبعد ذلك ستدخل تلك العقوبات الجديدة حيّز التنفيذ.

وذكر بيان الاتحاد أن رفع الحظر عن الأصول المجمّدة يأتي في ضوء ما وصفه الموقف الثابت الهادف لمكافحة انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم، وتجنب تعطيل قنوات المنتجات الزراعية، ما يسمح بإلغاء تجميد الأصول والأموال والموارد الاقتصادية لبعض الأفراد الذين لعبوا دورا مهما في التجارة الدولية في المنتجات الزراعية والغذائية من القمح والأسمدة.

أما في مجال صناعة الفضاء، قرّر الاتحاد الأوروبي توسيع الحظر المفروض على الصادرات إلى روسيا من السلع والتقنيات الخاصة بصناعة الطيران، بما في ذلك محركات الطائرات ومكونات المركبات الجوية غير المأهولة.

وفي قطاعات التعدين والطاقة، يفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على الاستثمارات في هذا القطاع في الاقتصاد الروسي، فضلا عن الخدمات الاستشارية للأعمال الروسية. ولكن مع بعض الاستثناءات المرتبطة بأنواع معينة من المواد الخام الهامة.

كما شملت الحزمة التاسعة من العقوبات الأوروبية على روسيا، منع مواطني الاتحاد الأوروبي من شغل أي مناصب في هيئات الدولة أو المنظمات الخاضعة لسلطة الدولة الروسية. وغيرها من العقوبات على "تقديم خدمات الاتحاد الأوروبي لروسيا في مجال الإعلان وأبحاث التسويق واستطلاعات الرأي العام.

هذا وتعدّت الحزمة التاسعة إلى 3 بنوك أخرى و4 قنوات تلفزيونية، وبذلك سيقوم الاتحاد الأوروبي بتجميد أصول بنكين روسيين آخرين وسيضيف "بنك التنمية الإقليمي لعموم روسيا" إلى قائمة الكيانات المملوكة للدولة أو التي تسيطر عليها روسيا والتي تخضع لحظر كامل على المعاملات.

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