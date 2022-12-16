جمهورية تشيكيا تقدم مساعدة طبية الى "مستشفى رفيق الحريري الجامعي" بـ250 ألف دولار

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قدمت جمهورية تشيكيا مساعدة طبية الى "مستشفى رفيق الحريري الجامعي". وزار سفير تشيكيا جيجي دوليجيل، ترافقه المستشارة الاقتصادية والتجارية ليديا سكوليلوفا، المستشفى، في حضور المدير العام لشركة ف.أ كتانة، بيار أيوب، وكان في استقبالهم المدير العام الدكتور جهاد سعادة لتسلم كمية من المساعدات الطبية لقسم العناية الفائقة وحديثي الولادة وقسم التوليد وغرف العمليات في المستشفى.

وتشمل الهبة 12 جهازاً طبياً قدمته جمهورية التشيك: حاضنات الأطفال حديثي الولادة، ومصابيح العلاج الضوئي، وأسرة الولادة، وطاولة العمليات، وأدوات الطاقة الكهربائية، ومعدات أدوات التشغيل.

وتبلغ القيمة الإجمالية للهبة 250.000 دولار، مولها برنامج إعادة الإعمار لجمهورية التشيك في منطقة الشرق الأوسط للفترة 2022-2024 الذي وافقت عليه الحكومة التشيك في تشرين الثاني 2021.

واعتمدت تشيكيا "مستشفى رفيق الحريري الجامعي" باعتباره المستشفى الحكومي المركزي في بيروت الذي يقوم بخدمة السكان المحرومين من المواطنين واللاجئين السوريين.

وبفضل المعدات الطبية التشيكية الجديدة لقسم طب الأطفال حديثي الولادة، سيكون "مستشفى الحريري" قادرًا على تحسين جودة رعاية الأطفال المبتسرين، بالإضافة إلى الجودة الشاملة لخدمات المستشفى لجميع مرضاه، بما في ذلك السكان الضعفاء من المجتمعات اللبنانية والسورية.

سعادة

وبعد جولة داخل المستشفى والاطلاع على الاقسام والمعدات، رحب سعادة بالسفير والوفد التشيكي، قائلا: "هم يساعدوننا منذ زمن في جراحة العيون وهناك بعثة تشيكية تزور المستشفى كل سنة لاجراء عملية "كتراكت" مجانا. كهناك بعثه أخرى لجراحة العظام، وهي مكلفة جدا بسبب المستلزمات الطبية المرتفعة الثمن والسفاره تقدم كل ذلك مجانا. واليوم قدموا لنا تجديدا لقسم العناية الفائقة والاطفال الخدج، وهذا كثير ومميز".

وأمل في استمرار التعاون ودوره في ضمان استمرار المستشفى.

السفير تشيكيا

ورد سفير تشيكيا بكلمة قال فيها: "السبب الأول لزيارتي هو لتوجيه الشكر الى الطاقم الطبي في المستشفى على جهوده في هذه الأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان. والثاني هو لكي أقدم هبة من الجمهورية التشيكية, وهذه هي ثاني هبة أقدمها الى المستشفى خلال ولايتي في لبنان، وان مجموع الهبات هي بقيمة 500,000 دولار موزعة بين المعدات والأجهزة الطبية المتقدمة التي يحتاج اليها الأطباء والمستشفى. والسبب الثالث هو للتأكيد أن الجمهورية التشيكية والسفارة التشيكية ستقدمان دائما المساعدات والدعم الى مستشفيات لبنان".

التعاون بين السفارة التشيكية ومستشفى الحريري:

وجاءت هذه المساعدة، بحسب بيان، نتيجة التعاون الناجح السابق بين سفارة جمهورية التشيك في بيروت و"مستشفى رفيق الحريري الجامعي" الذي يعود الى عام 2017، في إطار برنامج Medeva، حيث موّلت جمهورية التشيك شراء جهاز طب العيون بقيمة 100.000 دولار للمستشفى.

ومنذ عام 2018، خلال 5 بعثات، أجرى فريق من أطباء العيون التشيكيين في المستشفى 371 عملية جراحية مجانية بنجاح لمرضى يعانون إعتام عدسة العين، نتيجة للتعاون بين برنامج ميديفاك التشيكي والسفارة التشيكية وجمعية "عامل" الإنسانية.

وبعد الانفجار في مرفأ بيروت في آب 2020 ، أرسلت جمهورية التشيك على الفور مساعدة إنسانية إلى لبنان. وتبرعت بالمعدات الطبية التي كانت جزءًا من هذه المساعدة إلى "مستشفى رفيق الحريري الجامعي".

وفي كانون الثاني 2021 ، تسلم المستشفى هبة تشيكية بقيمة 150 ألف دولار مؤلفة من 6 أسرّة خاصة للولادة، و 6 أسرّة للأطفال حديثي الولادة، إضافة إلى 3 آلات للتخثير الكهربائي لقسم التوليد.