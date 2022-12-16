بالأرقام .. "فيفا" يعلن عن زيادة في إيرادات مونديال قطر

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أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو أن إيرادات بطولة مونديال "قطر 2022" بلغت 7.5 مليار دولار بزيادة مليار دولار عن مونديال "روسيا 2018".

وتقدم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الجمعة، بالشكر إلى قطر على تقديم النسخة الأفضل للمونديال على الإطلاق، مشيرا إلى أن هناك مديحا بالإجماع في مجلس الفيفا للنسخة الحالية لكأس العالم.

وأكد أن كرة القدم وحدت العالم بالفعل والنسخة الحالية شهدت نجاحا باهرا.

وأشار إنفانتينو إلى أن 5 مليارات مشاهد حول العالم تابعوا مباريات كأس العالم في قطر حتى الآن.

وكشف عن إيرادات كأس العالم في قطر والتي بلغت 7.5 مليار دولار بزيادة مليار دولار عن النسخة السابقة.

وأوضح أن 62 مباراة حتى الآن أقيمت في بطولة كأس العالم في قطر 2022 دون أي شغب أو تجاوزات.

ولفت إلى أن إقامة مباريات كأس العالم في نوفمبر وديسمبر له تأثير إيجابي.

وأكد إنفانتينو أن البطاقات الحمراء والصفراء في مونديال قطر أقل مما كان عليه الحال في النسخة السابقة.

وقال إننا "نحتاج إلى إعادة النقاش بشأن عدد الفرق التي ستضمها مجموعات النسخة المقبلة من كأس العالم".