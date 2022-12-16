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مفاجأة غريبة من ماكرون في حال فاز "الديوك" بالمونديال

16
DECEMBER
2022
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لن يكون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حاضرا في باريس الإثنين، سواء ربح منتخب الديوك نهائي مباراة نهائي كأس العالم للعام 2022 أم خسر بوجه الأرجنتين.

وسيتوجه ماكرون إلى الدوحة، الأحد، لحضور النهائي، ولن يعود في اليوم التالي.

فإذا فاز الديوك على فريق الأرجنتين، في استاد لوسيل، سيعود المنتخب الفرنسي إلى باريس، لكن ماكرون لن يكون قادرا على الترحيب بهم في قصر الإليزيه الإثنين، وفق ما ذكرت القناة التلفزيونية الفرنسية، بي أف أم.

إلا أن الاستقبال التقليدي لن يُلغى، كونه من الممكن أن يحدث في وقت لاحق.

وذلك، كون لدى ماكرون جدول أعمال مزدحم خلال بداية الأسبوع المقبل، فسيزور القوات الموجودة على حاملة الطائرات شارل ديغول، وسيشارك الثلاثاء في قمة بغداد بالأردن.

وكان قد أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن قمة إقليمية ثانية حول العراق ستعقد في عمان في 20 كانون الأول الجاري، متوقعا مشاركة إيران وتركيا فيها.

وأكد ماكرون، خلال مؤتمر صحفي، رغبته في الترحيب على طائرته المتجهة إلى قطر باللاعبين المصابين الذين لم يتمكنوا من المشاركة في بطولة العالم، ومنهم كريم بنزيمة، ونغولو كانتي، وغيرهما.

وسبق أن دافع ماكرون، الخميس، عن قراره زيارة قطر لدعم المنتخب الفرنسي خلال مباراة نصف نهائي المونديال، رغم الاتهامات التي تربط قطر بالفساد في البرلمان الأوروبي، حسب فرانس برس.

وزار ماكرون قطر، مساء الأربعاء، لمشاهدة مباراة فرنسا والمغرب في الدور نصف النهائي والتي فاز فيها المنتخب الفرنسي، ويعود إلى الدوحة الأحد لمشاهدة المباراة النهائية أمام الأرجنتين.

وقال ماكرون الذي توجّه بعد ذلك إلى بروكسل للمشاركة في قمة الاتحاد الأوروبي، "أتحمّل بالكامل" مسؤولية زيارة قطر.

وأضاف, "دعمتُ قبل أربعة أعوام المنتخب الفرنسي في روسيا، وأنا أدعمه في قطر".

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن الاتحاد الأوروبي يحتاج أولا لمعرفة كل الحقائق المتعلقة بتحقيق تجريه السلطات البلجيكية في قضية فساد مرتبطة بقطر وكذلك معرفة كل ما يتعلق بالمتورطين في الأمر قبل اتخاذ أي قرارات، وفق رويترز.

الحرة
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