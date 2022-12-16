قلقٌ أرجنتيني... ميسي غائب!

A + A -

عاد المنتخب الأرجنتيني، الخميس، إلى التداريب استعدادًا لنهائي كأس العالم 2022 يوم الأحد أمام فرنسا، لكن غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أثار بعض القلق بشأن معاناته من إصابة.



وقالت صحيفة "كلارين" الشهيرة في الأرجنتين إن ميسي، البالغ من العمر 35 عاما، لم يشارك في تداريب فريقه، اليوم الخميس، لكنها أبرزت أنه كان "كان حاضرا داخل صالة الألعاب الرياضية رفقة اللاعبين الذين كانوا ضمن التشكيلة الرئيسية أمام كرواتيا في نصف النهائي".



وكانت تقارير صحفية قد أفادت، في وقت سابق، باحتمالية معاناة "ليو" من إصابة في العضلة الخلفية، التي اشتكى منها وأمسك بها خلال مواجهة كرواتيا، يوم الثلاثاء الماضي.

وأكدت "كلارين" أن النجم الأرجنتيني في "حالة صحية جيدة"، مشيرة إلى أنه لا يعاني من أي إصابة.



ويعوّل الأرجنتينيون كثيرًا على خدمات ميسي، يوم الأحد القادم، من أجل تحقيق حلم عمره 36 عاما لمنتخب التانغو.



وكانت آخر محاولة ناجحة للأرجنتين في نهائي كأس العالم في عام 1986، عندما توج التانغو بفضل الأداء المبهر للاعبيه وعلى رأسهم الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا.



وبلغ منتخب الأرجنتين نهائي كأس العالم قطر 2022 بعد رحلة شاقة بدأت بمفاجأة مدوية عندما سقط ميسي ورفاقه أمام السعودية، لكن آخر ظهور للتانغو كان رائعا بالفوز على كرواتيا (3-0) في نصف النهائي.