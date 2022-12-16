وزير الدفاع الأوكراني يفضح “قصر مدى” منظومات “هيمارس”

وقال زالوجني في مقابلة مع صحيفة “الإيكونوميست”، اليوم الخميس: “لقد انتقلت (القوات الروسية) إلى مسافة لا تستطيع منظومات هيمارس الوصول إليها، وليس لدينا أي سلاح بمدى أبعد”.