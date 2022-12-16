البنك المركزي الأوروبي يأمل ببقاء أسعار الغاز بالجملة في منطقة اليورو عند مستوى 2022

A + A -

البنك المركزي الأوروبي في توقعاته الجديدة متوسط سعر الغاز بالجملة في منطقة اليورو لعام 2023 عند مستوى 124 يورو لكل ميغاواط/ ساعة، مقابل 123 يورو في عام 2022.

وبحسب توقعات الهيئة التنظيمية لمكونات الاقتصاد الكلي في منطقة اليورو لشهر ديسمبر “لا يزال منحنى العقود الآجلة لأسعار الغاز الهولندي مرتفعا عند مستوى 124 يورو لكل ميغاوات/ ساعة خلال عام 2023”.

وقدم البنك المركزي الأوروبي التقديرات نفسها للعام المقبل، إذ تشير جداول التوقعات إلى أن سعر العام الحالي سيكون 123 يورو، ولعام 2024 – 98 يورو، ولعام 2025 – ما يصل إلى 69 يورو.

ومقارنة بتوقعات سبتمبر السابقة، خفض المركزي الأوروبي بشكل حاد من تقديراته لتكلفة الغاز على النحو التالي: من 168 يورو للعام الحالي، ومن 235 يورو للعام المقبل ومن 165 يورو لعام 2024. ولم تصدر تقدير لشهر سبتمبر من عام 2025.