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دونيتسك: السلام مع كييف بات مستحيلاً

15
DECEMBER
2022
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أكد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أنه من المستحيل التفاوض على السلام مع أوكرانيا بعد القصف المكثف الذي شنته قواتها صباح الخميس على مدينة دونيتسك.

وقال بوشيلين: “ليس من المنطقي الحديث عن أي اتفاقات للسلام مع كييف. أولا، كييف ليست مستقلة. لقد اقتنعنا بذلك خلال مفاوضات “مينسك”. ثانيا، الاعتماد على الضامنين للاتفاقيات، أيا كانوا غير ممكن أيضا، حيث رأينا التصريح الأخير للمستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل، التي اعترفت بأعمالها الهادفة إلى عدم تنفيذ اتفاقيات “مينسك”، ومستوى الثقة في الدول الأوروبية يقترب من الصفر”.

وأكد أنه لا يوجد جهة للتفاوض معها ويجب النصر في ساحة المعركة وأشار إلى أنه لا يرى أي خيارات أخرى لوقف هذا النزاع والقصف وجرائم الحرب من قبل نظام كييف وشركائه الغربيين.

ونوه إلى أنه إذا كان يجري استهداف ضواحي دونيتسك في 2014-2015، أما الآن فإن كامل أراضي المدينة تتعرض لقصف مكثف. حيث تعرضت دونيتسك للقصف باستخدام 40 صاروخا صباح اليوم، قتل جراءه شخصين وأصيب 16 شخصا بينهم طفل.

وشدد على أن القصف لن يتوقف إلا بعد أن تصبح دونيتسك بعيدة عن مدى المدفعية الأوكرانية.

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