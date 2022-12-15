ونقلت رويترز عن دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي أن الدول اقتربت من التوصل لاتفاق في مفاوضات الأربعاء، لكن بولندا وبعض الدول الأخرى ما تزال لديها اعتراضات.

وأضاف الدبلوماسي الأوروبي أن من المتوقع تعميم مسودة جديدة مساء الخميس.

وتم تأجيل فرض عقوبات جديدة على موسكو بسبب الخلاف حول ما إذا كان ينبغي على الاتحاد الأوروبي تسهيل مرور صادرات الأسمدة الروسية عبر الموانئ الأوروبية، حتى لو كانت شركات الأسمدة مملوكة لرجال الأعمال المدرجين في القائمة السوداء.

ويقول البعض إن قيود الاتحاد الأوروبي تشكل تهديدا للأمن الغذائي للبلدان النامية، بينما يقول آخرون إن تخفيفها سيسمح لطبقة رجال الأعمال الذين يمتلكون شركات الأسمدة بالتهرب من عقوبات الاتحاد الأوروبي عليهم.

وتريد بعض الدول الأعضاء مشاركة برنامج الأغذية العالمي في الإذن بتصدير الأسمدة إلى البلدان التي تحتاجها.