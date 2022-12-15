تايوان.. زلزال بقوة 6.2 درجات على عمق ضحل ولا أنباء عن أضرار

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ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات على عمق ضحل الساحل الشرقي لتايوان، ظهر الخميس، وفقا لما أعلنه معهد الأرصاد الجوية في الجزيرة، وقد شعر بالهزة سكان العاصمة تايبيه.

وقال شهود إن الزلزال هز المباني في العاصمة تايبيه، فيما ذكر مكتب الأرصاد أن الزلزال وقع على عمق 5.7 كيلومترات.

وقال المعهد إنّ الزلزال وقع بعيد الساعة 12:00 ظهراً بحسب التوقيت المحلي، وحدد مركزه على بُعد نحو 30 كيلومترا قبالة سواحل مقاطعة هالين.

من جهتها، حدّدت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قوة الزلزال بـ5.9 درجات وحدّدت مركزه على عمق 12 كيلومتراً.

ولم ترد في الحال تقارير عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية من جراء الزلزال.

وقال مراسل لوكالة فرانس برس في تايبيه إنّ الهزة في العاصمة كانت أقلّ حدّة من الزلازل السابقة التي شعر بها سكّان العاصمة هذا العام.

وتشهد تايوان زلازل بشكل منتظم بسبب وقوعها فوق منطقة تتقاطع قربها صفيحتان تكتونيتان يؤدّي احتكاكهما ببعضهما البعض إلى نشاط زلزالي وبركاني كثيف.

ويمكن للزلازل التي تزيد قوّتها عن 6 درجات أن تكون مميتة، على الرّغم من أنّ شدّة الزلزال ليس العامل الوحيد لتحديد حجم اضراره إذ إنّ عوامل عدّة تدخل على هذا الصعيد من بينها خصوصاً مكان وقوع الزلزال وعُمقه.

وفي سبتمبر ضرب زلزال بقوة 6.9 درجات الساحل الشرقي لتايوان، ممّا أسفر عن مقتل شخص واحد وسقوط عدد من المباني.

وفي عام 2016 قُتل أكثر من 100 شخص في زلزال ضرب جنوب الجزيرة.