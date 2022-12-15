مطر بلاستيكي خطير "قللنا من شأنه كثيرا"!

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يهطل ضباب بلاستيكي من السماء كل يوم، لا يمكنك رؤيته، وليس له رائحة أو طعم. لكن الباحثين يعتقدون أننا نقلل بشكل خطير من شأن هطول الأمطار غير المرئية.

وتشير التقديرات الجديدة لفريق من العلماء من جامعة أوكلاند في نيوزيلندا إلى أن متوسط ما يقرب من 5000 جزيء بلاستيكي دقيق يستقر على كل متر مربع من أسطح المنازل الحضرية في أوكلاند في أي يوم.

ويضيف هذا الغبار ما يصل إلى 74 طنا متريا من البلاستيك كل عام، أي ما يعادل حوالي ثلاثة ملايين زجاجة بلاستيكية. وهذه الكمية الكبيرة من البلاستيك أكثر بكثير مما تم حسابه مؤخرا على أنه ينجرف إلى أسفل في لندن أو هامبورغ أو باريس. وقدرت دراسة أجريت في عام 2020 سقوط 771 جسيما من البلاستيك الدقيق في المتوسط على رقعة من نفس الحجم في لندن.

لكن هذا لا يعني بالضرورة أن لندن أقل تلوثا بالبلاستيك المحمول جوا بستة أضعاف من تلوث أوكلاند. وبعد كل شيء، إنها مدينة أكبر بكثير وتقع في مكان بعيد جدا عن العالم.

وبدلا من ذلك، من المرجح أن التقديرات السابقة لجودة الهواء، مثل تلك الموجودة في لندن، لم تكن ببساطة تقيس أصغر جزيئات البلاستيك الدقيقة المتداولة.

واليوم، لا توجد منهجية أو بروتوكول معياري لتحديد اللدائن الدقيقة، ما يعني أن كل دراسة يتم إجراؤها بطريقة مختلفة قليلا.

ومع استمرار تحسن قدرتنا على قياس أصغر اللدائن الدقيقة، يلاحظ الخبراء عددا أكبر بكثير من العناصر المختبئة في الهواء من حولنا أكثر من أي وقت مضى.

وتشير الأبحاث الأولية على الرئة البشرية إلى أن اللدائن الدقيقة تنتشر في نظامنا التنفسي، وإن كان لها آثار صحية غير معروفة.

ويقول الكيميائي جويل ريندلوب من جامعة أوكلاند: "يحتاج العمل المستقبلي إلى تحديد كمية البلاستيك التي نتنفسها بالضبط".

وتستند النتائج التي توصلت إليها نيوزيلندا إلى دراسة استمرت 9 أسابيع لموقعين في أوكلاند - أحدهما على سطح مبنى جامعي في المدينة والآخر على السياج في إحدى ضواحي المدينة.

وفي كل موقع، أحصى الباحثون بقايا ثمانية أنواع مختلفة من البلاستيك المحمول جوا. كان البولي إيثيلين (PE) الأكثر غزارة، المستخدم في أكياس البقالة وزجاجات الضغط، البولي كربونات (PC)، المستخدم في معدات الوقاية والأجهزة الطبية، والبولي (إيثيلين تيريفثاليت) (PET)، المستخدم في تغليف الأطعمة والمشروبات.

وعندما كانت الرياح من الساحل قوية بشكل خاص، يميل عدد المواد البلاستيكية الدقيقة التي تم صيدها في المدينة إلى الزيادة. وتشير النتائج إلى أنه إلى حد ما، فإن المواد البلاستيكية المحمولة جوا التي تطفو حول أوكلاند تنطلق من الرياح والأمواج على الساحل.

وفي عام 2019، وجدت دراسة تجريبية صغيرة في أوروبا وجود جزيئات بلاستيكية دقيقة في جبال البرانس النائية، والتي ربما تم تفجيرها هناك من عدد قليل من البلدات الصغيرة القريبة.

وفي عام 2021، حذر العلماء من أن اللدائن الدقيقة المحمولة جوا أصبحت الآن موجودة في كل مكان في الغلاف الجوي، وربما يكون لها تأثير بالفعل على مناخ الأرض. وفي المستقبل، إذا استمرت التركيزات في الارتفاع، فقد تؤدي الجسيمات إلى تفاقم تأثير الاحتباس الحراري عن طريق امتصاص الضوء والحرارة وتبديدهما.

وفي دراسة أوكلاند، وجد الباحثون أن موقعهم الحضري يحاصر عددا أكبر من المواد البلاستيكية الدقيقة مقارنة بمواقعهم السكنية في كل أسبوع عدا واحد.

وكانت الغالبية العظمى من الجسيمات التي تم التقاطها أثناء التجربة يتراوح حجمها بين 10 و50 ميكرومتر. وكان معظمها عبارة عن شظايا بلاستيكية، وكان 3% فقط أكبر من 100 ميكرومتر.

وتختلف النتائج قليلا عما تم العثور عليه سابقا في لندن، حيث يبدو أن الألياف البلاستيكية، وليس الشظايا، هي المصدر الأكبر للتلوث. وقد يكون التناقض بسبب تقنيات أخذ العينات المحدثة أو أنواع التلوث المختلفة في أجزاء مختلفة من العالم.

وعلى سبيل المثال، تم إجراء دراسة استقصائية أجريت عام 2019 في هامبورغ، تم قياسها فقط للجسيمات البلاستيكية الدقيقة التي يزيد حجمها عن 63 ميكرومترا. وكان عدد الجسيمات المحمولة جوا من هذه المدينة أقل 18 مرة مما تم العثور عليه مؤخرا في أوكلاند.

ولا أحد يعرف حتى الآن ما إذا كانت اللدائن الدقيقة المحمولة جوا لها تأثيرات على صحة الإنسان، ولكن كلما كانت الشظية أو الألياف أصغر، زادت احتمالية عبورها إلى خلايانا عندما نستنشقها.