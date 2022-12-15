living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصور: إشتباكات بين مشجعين مغاربة وفرنسيين في بروكسل

15
DECEMBER
2022
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ما إن انتهت المباراة بين المنتخبين الفرنسي والمغربي، إلا وانتشرت شرطة مكافحة الشغب الفرنسية حين نزل مشجعو الأول إلى جادة "شانزيليزيه" بباريس للتعبير عن فرحتهم بفوزه 2-0 على الثاني، وهناك وجدوا أن مشجعين مغاربة سبقوهم إلى الجادة نفسها للتعبير برغم الخسارة عن فرحتهم أيضا، ولكن بصنع منتخبهم للتاريخ كأول دولة عربية وإفريقية تصل إلى نصف النهائي.

وسريعا توترت الحال "ووقعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين"، وفقا لسلسلة تغريدات تويترية متسارعة، كتبها الصحافي اليوناني Sotiri Dimpinoudis المولود في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث يقيم، وعزز بعضها بمقاطع فيديو في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، منها المقطع المعروض أدناه.

والفيديو، هو لمشجعين مغاربة وفرنسيين يتبادلون رمي الكراسي والحجارة وإشعال النار، بحسب ما ألمت به "العربية.نت" من تغريدة كتبها "ديمبينوديس" وذكر فيها أن الشرطة تدخلت لتحاول إبعاد الطرفين بإطلاق غاز مسيّل للدموع وقنابل صوتية ورصاص مطاطي.

وكان ديمبينوديس، كتب في إحدى تغريداته، أن أكثر من 2500 شرطي وضابط اتجهوا إلى الجادة الشهيرة بعد خسارة المنتخب المغربي للمباراة "خشية حدوث أعمال شغب واشتباكات مع مشجعي المنتخب الفرنسي" وبث فيديو لشاحنات الشرطة وهي متجهة إلى الجادة، فيما بثت صحيفة Midi Libre الفرنسية اليومية، فيديو في موقعها أيضا، لما بدا أنه مقذوفات نارية ومشاعل استخدمها الطرفان في ساحة بمدينة بعيدة في الجنوب الفرنسي 748 كيلومترا عن باريس، هي Montpellier المجاورة على ساحل المتوسط لمارسيليا.

والشيء نفسه حدث في بروكسل أيضا، حيث اشتعلت حرائق صغيرة في شارع بوسط المدينة، وفقا لفيديو انتشر بمواقع التواصل، وظهر فيه رجل يرفع علم بلاده على عجل من نافذته، ثم ظهرت شاحنات تابعة لشرطة مكافحة الشغب وهي تتجه إلى منطقة يبدو أنها كانت مسرحا لاشتباكات بين الطرفين، انتهت بعدها على خير.

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout