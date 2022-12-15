living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"الشيوخ" الأميركي يقر قانوناً يمنع تحميل "تيك توك" على الأجهزة الحكومية

15
DECEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أقر مجلس الشيوخ الأميركي، في وقت متأخر الأربعاء، مشروع قانون يمنع الموظفين الفيدراليين من استخدام تطبيق "تيك توك" المملوك للصين، على الأجهزة المملوكة للحكومة.

وبحسب وكالة "رويترز"، فإن مشروع القانون يتطلب موافقة من قبل مجلس النواب قبل تمريره إلى الرئيس جو بايدن للموافقة عليه. وسيحتاج مجلس النواب إلى تمرير مشروع القانون قبل انتهاء جلسة الكونجرس الحالية، والمتوقعة الأسبوع المقبل.

والتصويت الأخير يعد أحدث إجراء من جانب المشرعين الأميركيين لقمع الشركات الصينية، وسط مخاوف على الأمن القومي من أن بكين قد تستخدمها للتجسس على الأميركيين.

ويأتي إجراء مجلس الشيوخ بعد انضمام ولايتي نورث داكوتا وأيوا هذا الأسبوع إلى عدد من الولايات الأميركية التي طالبت بحظر التطبيق المملوك لشركة "ByteDance" من الأجهزة المملوكة للدولة، وسط مخاوف من إمكانية نقل البيانات إلى الحكومة الصينية.

من جانبها، قالت شركة "تيك توك" في بيان، الأربعاء، إن المخاوف تغذيها "المعلومات المضللة"، ويسعدها الاجتماع مع صنّاع السياسة لمناقشة ممارسات الشركة.

وأضافت: "نشعر بخيبة أمل، لأن العديد من الدول تقفز على العربة السياسية لسن سياسات تستند إلى أكاذيب لا أساس لها من الصحة حول تيك توك".

وكان مجلس الشيوخ وافق في العام 2020 بالإجماع على تشريع لحظر "تيك توك" من الأجهزة الحكومية، لكن السناتور الجمهوري جوش هاولي أعاد تقديم مشروع القانون في عام 2021.

والعديد من الوكالات الفيدرالية، بما في ذلك وزارة الدفاع والأمن الداخلي ووزارات الخارجية، تحظر التطبيق من الأجهزة المملوكة للحكومة. 

وفي العام 2020، حاول الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب منع المستخدمين الجدد من تحميل التطبيق، كما حظر المعاملات الأخرى التي من شأنها أن تسمح باستخدام التطبيقات بشكل فعال في الولايات المتحدة، ولكنها خسرت سلسلة من المعارك القضائية بشأن الإجراء.

وفي العام ذاته، أمرت لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة التابعة للحكومة، وهي هيئة قوية للأمن القومي، "ByteDance" بسحب "تيك توك" بسبب مخاوف من إمكانية تمرير بيانات المستخدمين الأميركيين إلى الحكومة الصينية، ولكن "ByteDance" لم تفعل ذلك.

Reuters
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout