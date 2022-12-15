بايدن يوافق على إرسال أنظمة “باتريوت” لأوكرانيا بعد أن يوضح البنتاغون القضايا المتعلقة بصيانتها

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سيوافق الرئيس الأميركي جو بايدن، على إرسال أنظمة صواريخ “باتريوت” إلى أوكرانيا، فقط بعد أن يوضح البنتاغون جميع القضايا المتعلقة بصيانتها وتأثيرها على استعداد القوات الأميركية.

ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية: “سيوافق بايدن على خطة نقل نظام باتريوت إلى أوكرانيا فقط بعد أن يجيب البنتاغون عن جميع الأسئلة حول تدريب الجيش لاستخدام أنظمة باتريوت، وصيانتها، والجوانب القانونية لعملية النقل وتأثير ذلك على الاستعداد القتالي للولايات المتحدة”.

وأضافت الصحيفة: “وزارة الدفاع الأميركية تعمل حاليا على قضايا تتعلق ببرنامج التدريب العسكري، والذي من المحتمل أن يتم تنفيذه في ألمانيا. وفي ظل الظروف العادية، يمكن أن يستمر التدريب لأكثر من ستة أشهر”. وأوضح المسؤول الأمبركي، “الأسلحة ستأتي من المستودعات الأميركية، لكن ليس من أي وحدة نشطة”.