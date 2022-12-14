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نداء أممي لجمع 1.2 مليار دولار للنساء والفتيات...لتوفير الرعاية الصحية

14
DECEMBER
2022
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وجّهت الأمم المتحدة الثلاثاء نداء لجمع تمويل بـ1.2 مليار دولار من أجل توفير الرعاية الصحية للنساء والفتيات، خصوصا المتواجدات في مناطق تشهد نزاعات مسلّحة.

وطلب صندوق الأمم المتحدة للسكان الذي يسعى إلى تحسين الصحة الإنجابية والأوضاع الصحية للأمومة، التمويل للعام المقبل وذلك في إطار جهوده لمساعدة النساء في 65 بلدا بما في ذلك بلدان تشهد نزاعات مسلّحة مثل أوكرانيا وأفغانستان وسوريا واليمن.

والمبلغ المطلوب ضئيل مقارنة بالمبالغ القياسية التي طلبتها وكالات الامم المتحدة في وقت سابق من الشهر الحالي، والبالغة 51.5 مليار دولار، لتلبية الاحتياجات الإنسانية لـ230 مليون نسمة العام المقبل.

وأصبحت هذه الاحتياجات أكثر إلحاحا بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا وتداعيات التغيّر المناخي وخطر المجاعة في إفريقيا.

وقالت إن وكالتها وفّرت هذا العام مساعدات "منقذة للحياة" لأكثر من 30 مليون امرأة وفتاة وشابة.

وأشارت إلى أن هذه المساعدات تضمّنت "خدمات ولوازم لرعاية التوليد في حالات الطوارئ بما يحول دون وفاة الأم أو الطفل، والتخطيط الأسري ووسائل منع الحمل في الحالات الطارئة والوقاية من العنف الجنسي والاستجابة له بما في ذلك التعامل العيادي مع الاغتصاب".

وفي تصنيف الدول اعتبرت الوكالة أن النساء والفتيات في أفغانستان هنّ الأكثر احتياجا للمساعدات، تليها سوريا وأوكرانيا واليمن والصومال والسودان وجمهورية الكونغو الديموقراطية وإثيوبيا.

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