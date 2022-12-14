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دمشق تطالب الامم المتحدة ومجلس الامن وقف الانتهاكات الاميركية

14
DECEMBER
2022
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جددت سوريا في بيان لوزارة الخارجية، ادانتها ل”ممارسات قوات الاحتلال الاميركى والميليشياتالمرتبطة بها ونهبهما المنظم لثروات الشعب السورى”، مطالبة الامم المتحدة بوقف “انتهاكات الولايات المتحدة وحلفائها للقانون الدولى وأحكام الميثاق وضمان التعويض عنها وانهاء الوجود غير الشرعى للقوات الامريكية واعادة حقول النفط والغاز التى تحتلها الى الدولة السورية”.

وأفادت وزارة الخارجية والمغتربين السورية فى رسالتين موجهتين الى كل من الامين العام للامم المتحدة ورئيس مجلس الامن اليوم: “بان الولايات المتحدة تواصل ممارساتها العدوانية وانتهاكاتهاالجسيمة لمبادى القانون الدولى وأحكام ميثاق الامم المتحدة من
خلال استمرار وجود قواتها بشكل غير شرعى على أجزاء من الاراضى السورية فى الشمال الشرقى وفى منطقة التنف وتواصل والميليشيات المرتبطة بها نهبها المنظم للنفط والقمح وغيرهما من الموارد الاساسية والثروات الوطنية للشعب السوري”.

واكدت الخارجية السورية “أن قيمة الخسائر المباشرة لاعتداءات قوات الاحتلال الاميركى والميليشيات والكيانات الارهابية التابعة له بلغت /9ر25/ مليار دولار”، مشيرة الى ان “صمت مجلس الامن والامانة العامة عن ادانة ممارسات قوات الاحتلال الاميركى ونهبها النفط السورى وتخريبها البنى التحتية أمر غير مقبول”.

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