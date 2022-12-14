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"دير شبيغل": لامبرخت تعترف بعدم قدرة القوات الألمانية على الوفاء بالتزاماتها داخل الناتو

14
DECEMBER
2022
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ذكرت صحيفة "دير شبيغل" أن وزيرة الدفاع الألمانية، كريستينا لامبرخت، اعترفت بأن القوات المسلحة الألمانية غير قادرة حاليًا على الوفاء الكامل بالتزاماتها داخل الناتو.

 

وتشير الصحيفة، نقلا عن تقرير سري للجنة الدفاع إلى أنه في الوقت الحالي، الاستعداد لتنفيذ مهام الناتو، مثل تعزيز الجناح الشرقي للحلف، مضمون من حيث المبدأ، وإن كان "مع قيود جزئية" وبالإضافة إلى ذلك، كما هو مبين في التقرير، هناك مشاكل مع نشر قوة الرد السريع التابعة للناتو من قبل الجيش الألماني العام المقبل، ومن الأمثلة على ذلك وجود وحدة الناتو في ليتوانيا.

وأشارت الصحيفة، بأنه قد تكون هناك مشاكل مع انتشار القوات في سلوفاكيا.

وذكرت على وجه الخصوص، هناك علامات مهمة في أنظمة الرادارات، بما في ذلك رادارات المجال الجوي أو أجهزة الراديو المحمولة أو برامج مركز القيادة، وبينما تضمن "الأنظمة القديمة" الاستعداد التشغيلي، يحذر التقرير من أنه يمكن توقع "زيادة معدلات الفشل" في المستقبل.

وأوضحت الصحيفة، أنه على هذه الخلفية، تعتقد وزيرة الدفاع الألمانية أنه على الرغم من إنشاء صندوق خاص بمبلغ 100 مليار يورو، يجب زيادة ميزانية الدفاع في وقت مبكر من العام المقبل.

وشددت لامبرخت، على أن "الثغرات في القوى العاملة والعتاد والبنية التحتية وقطع الغيار والذخيرة الناتجة عن عقود من نقص التمويل الهيكلي لا يمكن سدها بسرعة"، وتحديث الجيش الألماني يتطلب "إدارة واقعية للتوقعات".
وذكرت الصحيفة، أن المفتش العام للقوات المسلحة الألمانية، قد أشار إلى الحاجة لزيادة ميزانية الدفاع.

روسيا اليوم
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