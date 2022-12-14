زخم أميركي تجاه بكين.. هل تنجح واشنطن بنزع فتيل أزمة تايوان؟

A + A -

زخم أميركي غير مسبوق نحو الصين، بدأ بلقاء الرئيسين الصيني شي جينبينغ والأميركي جو بايدن في قمة العشرين وتعهدهما بإصلاح العلاقات، تلاه زيارة وفد أميركي رفيع المستوى لبكين، وترقب لزيارة مقررة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اعتبرها محللون محاولات لاحتواء أزمة تايوان وعدم تكرار سيناريو أوكرانيا.

وعقد الوفد الأميركي محادثات شارك فيها مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون شرق آسيا، دانيال كريتنبرينك، ومديرة مجلس الأمن القومي للصين وتايوان لورا روزنبرغر ونائب وزير الخارجية الصينية شي فينغ في مقاطعة خوبي الشمالية.

وتأتي الزيارة عقب إقرار مجلس النواب الأميركي مشروع قانون ينص على منح مساعدات عسكرية ومبيعات أسلحة لتايوان بقيمة 10 مليارات دولار، في خطوة نددت بها بكين، مؤكدة أنها ترفض بشكل قاطع إدخال الولايات المتحدة "المحتوى السلبي" بالنسبة للصين في ميزانية الدفاع الوطني.