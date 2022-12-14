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بيرو: اتساع الاحتجاجات ضد عزل بيدرو كاستيو

14
DECEMBER
2022
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عُلقت، أمس (الثلاثاء)، حركة القطارات التي تربط بين كوسكو وقلعة ماتشو بيتشو السياحية الشهيرة في بيرو، في ظل استمرار الاحتجاجات المناهضة للرئيسة الجديدة دينا بولوارتي. فيما قُتل 5 متظاهرين في بيرو، الاثنين، خلال التظاهرات، ما يرفع حصيلة ضحايا الاحتجاجات خلال الساعات الـ36 الأخيرة إلى 7 قتلى.
وقالت الشركة المشغّلة للقطارات في بيان: «مع انتشار الدعوات الرامية إلى التظاهر (...) التي أطلقتها منظمات اجتماعية مختلفة في كوسكو، نحن مضطرون لتعليق خدمة التنقّل من ماتشو بيتشو وإليها الثلاثاء».
ويمكن الوصول إلى القلعة الصخرية عبر القطار من كوسكو، العاصمة السابقة لإمبراطورية الإنكا. وأضحت الشركة أنّ القرار اتُّخذ بهدف ضمان سلامة الركاب من أي عقبات قد تعيق الحركة عبر السكك الحديد. وأدّت المظاهرات المناهضة للرئيسة الجديدة إلى مقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص.
وقال مصدر في مكتب وسيطة الجمهورية إليانا ريفولار لوكالة الصحافة الفرنسية: «لقد سجّلنا سقوط 7 قتلى»، منذ الأحد، حين اشتدّت حدّة هذه الاحتجاجات على عزل البرلمان الرئيس بيدرو كاستيو وتعيين نائبته بولوارتي مكانه.
ويطالب المحتجّون باستقالة بولوارتي وإجراء انتخابات جديدة والإفراج عن الرئيس السابق الذي أوقف إثر عزله.
وأضاف المصدر أنّ 4 أشخاص قتلوا الاثنين، في إقليم أبوريماك (جنوب شرق) مسقط رأس بولوارتي: اثنان في تشينشيروس والآخران في أنداهوايلاس.
أما القتيل الخامس فسقط، وفق المصدر نفسه، في أريكيبا (جنوب)، ثاني كبرى مدن البلاد، عندما تدخلت الشرطة لطرد مئات المحتجّين من مدرّج المطار، حيث أقاموا حواجز أشعلوا فيها النيران.
وكان أول قتيلين في هذه الاحتجاجات سقطا الأحد، في أبوريماك.
وبحسب المصدر، فإنّ 3 من القتلى السبعة هم فتية تتراوح أعمارهم بين 15 عاماً و16 عاماً.
وتواصلت الاحتجاجات في بيرو رغم إعلان بولوارتي عزمها تقديم مشروع قانون لتقريب موعد الانتخابات العامة من 2026 إلى أبريل (نيسان) 2024.
وبولوارتي التي كانت نائبة للرئيس حتّى تولّيها مهام الرئاسة في السابع من ديسمبر (كانون الأول)، بعدما عزل البرلمان الرئيس بيدرو كاستيّو، أعلنت أيضاً حالة الطوارئ في المناطق التي تشهد أشدّ الاحتجاجات.
واتّسع نطاق الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، خصوصاً بمدن الشمال وجبال الأنديس.
وشكلت بولوارتي السبت، حكومة مؤلّفة من مستقلين وتكنوقراط يرأسها المدّعي العام السابق بيدرو أنغولوا.
والاثنين، أعربت المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا، الدول الأربع التي تتولّى السلطة فيها حكومات يسارية، دعمها للرئيس المعزول.

الشرق الأوسط
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