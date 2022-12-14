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البنك الدولي: تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا ستكون...!

14
DECEMBER
2022
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انتهى الجزء الذي تشرف عليه الخارجية الفرنسية بعد ظهر أمس بمؤتمر صحافي لوزيرة الخارجية كاترين كولونا ورئيس الوزراء الأوكراني، وبعد ذلك تواصلت أعمال المؤتمر في مركز المؤتمرات بيار منديز- فرانس في وزارة الاقتصاد لتأخذ طابع «محادثات ثنائية من أجل صمود أوكرانيا وإعادة إعمارها»، هدفها حشد الشركات الفرنسية لإعادة الإعمار.
وتمت دعوة حوالى 500 شركة فرنسية من الشركات العملاقة والشركات الناشئة الرقمية لإجراء محادثات تركز هذه المرة على المرحلة الطويلة الأمد.
وبعد كلمة جديدة للرئيس الأوكراني وخطاب لماكرون بحضور رئيس الوزراء الأوكراني، نظمت طاولات مستديرة لمناقشة قطاعات البنى التحتية والتكنولوجيا والرقمنة والصحة والطاقة والغذاء الزراعي.
وأوضح قصر الإليزيه أنه على الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وعدم وجود أي أفق لإنهاء الحرب، «طلب الأوكرانيون بحث إعادة الإعمار»، وذلك لأن مناطق معينة من البلاد التي تعرضت لأضرار منذ بدء الحرب هي الآن في وضع إعادة إعمار. وكلفة الحرب بالنسبة لأوكرانيا باهظة.
وقالت آنا بيرد نائبة رئيس البنك الدولي لأوروبا وآسيا الوسطى لوكالة فرانس برس «لقد أبلغنا في مطلع سبتمبر (أيلول) أن الكلفة ستكون حوالى 350 مليار دولار لكن ذلك لا يشمل سوى الفترة الممتدة من بداية الحرب حتى 1 يونيو (حزيران)». وأضافت أن تقديرات جديدة ستنشر «في مطلع 2023» وستكون دون شك أعلى بكثير.
وقالت المسؤولة «مع الهجمات الأخيرة في البلاد سيكون الانكماش أقوى، ويمكن أن نتوقع أن يقترب من 40 في المائة».
لكنها لم تعط رقما بالنسبة للسنة المقبلة بسبب «عدم اليقين الكبير». الاثنين، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن قادة مجموعة السبع الذين عقدوا قمة افتراضية، قرروا إقامة «منصة» لـ«تنسيق المساعدات المالية» لأوكرانيا.

الشرق الأوسط
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