living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الاتحاد الأوروبي يجمّد حزما مالية لهنغاريا بسبب الفساد

13
DECEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

وافقت الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على تجميد الأموال المستحقة لهنغاريا من صندوق التنمية المتوازنة للاتحاد الأوروبي بسبب ضعف مكافحة الفساد في البلاد.

ووفقا لوكالة DPA، فإن سبب هذا القرار هو الخوف من إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي في هنغاريا لعدم كفاية تدابير مكافحة الفساد.

كما وافقت الدول الأوروبية على خطة لتزويد هنغاريا بـ 5.8 مليار يورو من الأموال المخصصة لدول الاتحاد الأوروبي للتعافي من وباء فيروس كورونا، بشرط أن تستكمل بودابست 27 إصلاحا لضمان استقلال القضاء ومكافحة الفساد قبل تلقي هذه الأموال.

ومن المتوقع أن يتم إضفاء الطابع الرسمي على القرار في إجراء مكتوب ينتهي يوم الأربعاء.

وفي وقت سابق، اقترح الاتحاد الأوروبي تجميد تمويل هنغاريا مقابل 7.5 مليار يورو، ووافقت الدول الأوروبية الاثنين، على تقليص حجم الأموال المجمدة إلى 6.3 مليار يورو مقابل تنازل بودابست عن حق النقض بشأن عدد من القضايا، لا سيما بشأن حزمة مساعدات لكييف.

ItarTas
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout