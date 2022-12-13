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بومبيو: التقارب السعودي - الصيني نتيجة مباشرة لسياسة أمريكية سيئة

13
DECEMBER
2022
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رأى وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو أن التقارب السعودي الصيني هو نتيجة مباشرة لـ"سياسة أمريكية سيئة"، منتقدا تعامل إدارة الرئيس جو بايدن مع حلفاء بلاده.

وقال بومبيو ردا على سؤال عن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ للسعودية، إنه "عندما لا تصبح شريكا مع أصدقائك وحلفائك وتهينهم، ولا تفعل أي شيء للرد على خصومك مثل شي جين بينغ، فإننا نرى هذا النوع من سلوك التحوط".

وأضاف: "للمرة الأولى، أنهينا 40 عاما من السياسة الأمريكية وأدركنا أن الحزب الشيوعي الصيني كان التهديد الخارجي الأكبر للولايات المتحدة. وعندما فعلنا ذلك، انضم أصدقاؤنا وشركاؤنا في جميع أنحاء العالم إلى جانبنا"، معتبرا أن إدارة بايدن عندما جاءت إلى البيت الأبيض "كانت ناعمة مع الصين".

وأشار إلى تصريحات بايدن التي توعد فيها بجعل المملكة العربية السعودية "دولة منبوذة"، معتبرا أنه "عندما تفعل هذه الأشياء، فإنك تؤذي الشعب الأمريكي في جميع أنحاء هذا البلد. وما رأيته يحدث في المملكة (خلال زيارة شي جين بينغ) هو نتيجة مباشرة لسياسة أمريكية سيئة".

وأضاف: "يجب أن تلتزم تجاه أصدقائك، ويجب عليك البقاء مع شركائك، ويجب عليك الرد على خصومك، أو سيبدأ أصدقاؤك في التحوط. سوف يصنعون صداقات لحماية أنفسهم إذا لم يتمكنوا من الاعتماد على أمريكا لتكون شريكا جيدا وصديقا".

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