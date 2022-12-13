زيلينسكي: الوضع في أوكرانيا من دون دعم الولايات المتحدة سيكون صعبا للغاية

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اعترف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أنه سيكون من الصعب للغاية على بلاده، تحمل الوضع القائم بدون دعم الولايات المتحدة، وكييف ترصد الأوضاع السياسية في واشنطن.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع برنامج تلفزيوني: "نحن نتفهم ما يحدث في الولايات المتحدة، ونتابعه، إنه مهم بالنسبة لنا، لأن الولايات المتحدة هي الرائدة في دعم أوكرانيا، وبدون دعمها سيكون الأمر صعبا بالنسبة لنا، حقا سيكون صعبا للغاية".

وذكر زيلينسكي أنه: "بالمناسبة، السؤال هو متى ستنتهي الأزمة الأوكرانية".

وأشار بأن: "أوكرانيا تعتمد أيضا بقوة على هذا الدعم، وهناك حاجة ماسة إلى مساعدة أكثر قوة".

وأضاف زيلينسكي: "أنه إذا تغيرت الأوضاع السياسية في الولايات المتحدة، وخاصة في الكونغرس، فإنه يمكن أن يؤثر بشكل كبير على المساعدات لأوكرانيا مما يستدعي تأزم الوضع".

ووفقا له، فإن كييف تستمع وتعتمد على الإشارات من جميع الجهات.

وأقر زيلينسكي في الوقت نفسه، بأن كييف كانت في مرحلة ما قلقة بشأن تباطؤ الدعم.