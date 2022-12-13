بوليتيكو: الاتحاد الأوروبي جمد أموالا لهنغاريا بسبب موقفها من الوضع حول أوكرانيا

A + A -

كشفت صحيفة "بوليتيكو" أن دول الاتحاد الأوروبي قررت يوم الاثنين تجميد أموال مخصصة لهنغاريا، ولكن بمستوى أقل مما كان مقترحا سابقا، وذلك بسبب موقف بودابست من الأزمة الأوكرانية.

ومن المتوقع أن يتم إضفاء الطابع الرسمي على القرار وإصداره في وثيقة مكتوبة يوم الأربعاء.

وفي وقت سابق، اقترح الاتحاد الأوروبي تجميد تمويل مخصص لهنغاريا (المجر) قدره 7.5 مليار يورو، ووافقت الدول الأوروبية، الإثنين، على تقليص حجم الأموال المجمدة إلى 6.3 مليار يورو مقابل امتناع بودابست عن حق النقض بشأن عدد من القضايا، لا سيما بشأن حزمة مساعدات لكييف.

كما وافقت الدول الأوروبية على خطة لتزويد هنغاريا بـ 5.8 مليار يورو من الأموال المخصصة لدول الاتحاد الأوروبي للتعافي من وباء فيروس كورونا، بشرط أن تستكمل بودابست 27 إصلاحا لضمان استقلال القضاء ومكافحة الفساد قبل تلقي هذه الأموال.

وفي وقت سابق قال رئيس وزراء هنغاريا "فيكتور أوربان، إن المفوضية الأوروبية ترفض تمويل بلاده من الصندوق الأوروبي في محاولة للتأثير على موقف بودابست من الهجرة والتعليم الجنسي والعقوبات ضد روسيا، لكن بودابست لا تنوي تغيير وجهة نظرها بشأن هذه القضايا التي تعتبرها أساسية.