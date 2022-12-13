living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كوريا الجنوبية تسجل أعلى حصيلة إصابات بـ«كورونا» في 3 أشهر

13
DECEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قفزت حالات الإصابة الجديدة بفيروس «كورونا» في كوريا الجنوبية إلى أعلى مستوى في 3 أشهر، اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف من موجة إصابات أخرى حيث تفكر الحكومة في رفع إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة.
وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن البلاد سجلت 86 ألفاً و852 إصابة جديدة بـ«كورونا»، بما في ذلك 55 إصابة وافدة من الخارج، ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى أكثر من 27 مليوناً و841 ألفاً، بحسب وكالة «يونهاب» للأنباء.
وحصيلة اليوم هي أكثر بـ3 أضعاف بالمقارنة مع اليوم السابق، وأكثر بتسعة آلاف حالة مما كانت عليه قبل أسبوع، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.
وأظهرت بيانات الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن هذه هي أيضاً أعلى حصيلة في الأشهر الثلاثة الماضية.
وسجلت البلاد 29 حالة وفاة بـ«كورونا»، اليوم، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 31 ألفاً و128 وفاة.

الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout