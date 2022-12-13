A + A -

قفزت حالات الإصابة الجديدة بفيروس «كورونا» في كوريا الجنوبية إلى أعلى مستوى في 3 أشهر، اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف من موجة إصابات أخرى حيث تفكر الحكومة في رفع إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن البلاد سجلت 86 ألفاً و852 إصابة جديدة بـ«كورونا»، بما في ذلك 55 إصابة وافدة من الخارج، ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى أكثر من 27 مليوناً و841 ألفاً، بحسب وكالة «يونهاب» للأنباء.

وحصيلة اليوم هي أكثر بـ3 أضعاف بالمقارنة مع اليوم السابق، وأكثر بتسعة آلاف حالة مما كانت عليه قبل أسبوع، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وأظهرت بيانات الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن هذه هي أيضاً أعلى حصيلة في الأشهر الثلاثة الماضية.

وسجلت البلاد 29 حالة وفاة بـ«كورونا»، اليوم، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 31 ألفاً و128 وفاة.