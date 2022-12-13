بولندا قدمت ملياري دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

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صرح الرئيس البولندي أندريه دودا، بعد اجتماعه بالرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، بأن بولندا قدمت نحو ملياري دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وقال دودا: “نحن بحاجة إلى دعم أوكرانيا عسكريا. توفر بولندا مثل هذه الفرصة للدعم العسكري، بما في ذلك توفير أراضيها لتنفيذ هذا الدعم. لقد أرسلنا دعما كبيرا إلى أوكرانيا وفقا لمعاييرنا.. ونقدره بحوالي ملياري دولار”.

وفي وقت سابق، أبلغت السلطات البولندية عن إمداد أوكرانيا بالدبابات ومدافع الهاوتزر ذاتية الدفع ومنظومات الدفاع الجوي المحمولة والطائرات المسيّرة، والذخيرة وقطع غيار الطائرات وغيرها من المعدات العسكرية إلى أوكرانيا.

ووفقا لسلطات البلاد، أنفقت بولندا حوالي 1% من ناتجها المحلي الإجمالي على إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.