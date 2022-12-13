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الاتحاد الأوروبي يدعو إيران لوقف تزويد روسيا بطائرات مسيرة وصواريخ

13
DECEMBER
2022
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دعا الاتحاد الأوروبي إيران إلى عدم تزويد روسيا بطائرات مسيّرة وصواريخ، وعدم العمل على صنع أسلحة نووية، وعدم دعم حلفائها في المنطقة، وللوفاء بجميع “التزاماتها الدولية”.

ووفقا لبيان الاتحاد: “الاتحاد الأوروبي يدين بشدة ويعتبر غير مقبول أي نوع من الدعم العسكري الإيراني للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بما في ذلك الطائرات المسيّرة”.

وأضاف البيان: “يحذر الاتحاد الأوروبي إيران بشدة من إمداد روسيا بأي أنواع جديدة من الأسلحة، وخاصة الصواريخ الباليستية قصيرة المدى، وسترد بروكسل على جميع إجراءات دعم العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا”.

بالإضافة إلى ذلك، دعا الاتحاد الأوروبي إيران إلى العودة للامتثال الكامل لجميع شروط الاتفاق النووي، وسحب الدعم من حلفائها في المنطقة، بما في ذلك في لبنان وسوريا، وضمان حقوق الأقليات، ووقف قمع احتجاجات الشوارع والتخلي عن عقوبة الإعدام.

يذكر أن بيان الاتحاد الأوروبي المؤلف من ثلاث صفحات بشأن إيران، لم يعلق على تبني عقوبات جديدة ضد طهران، والتي كان من المقرر الموافقة عليها في 12 ديسمبر.

وذكرت وكالة DPA الألمانية، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وافقوا على مجموعة جديدة من العقوبات ضد إيران، وبحسبها فإن الحديث يدور عن إدراج نحو عشرين فردا ومنظمة واحدة في قائمة العقوبات.

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