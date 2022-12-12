رونالدو "الظاهرة": أتمنى فوز المغرب.. وسأمنح مكافأة لهذا النجم العربي

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أشاد أسطورة الكرة البرازيلية، رونالدو "الظاهرة"، بما يقدمه المنتخب المغربي خلال النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حاليا في قطر.

وحقق المنتخب المغربي إنجازا تاريخيا بتأهله إلى الدور قبل النهائي لمونديال قطر 2022، على حساب نظيره البرتغالي إثر فوزه عليه (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم السبت، على ملعب "الثمامة" بالعاصمة القطرية الدوحة،

وأصبح المغرب أول منتخب عربي وإفريقي في التاريخ يبلغ الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم.

وقال رونالدو، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "نحن جميعا نستحق كأس العالم، لكن عليك أن تفوز بها على أرض الملعب".

وأضاف: "الأرجنتين لا تلعب بشكل جيد في البطولة، لكن لديهم رغبة كبيرة ويركضون كثيرا، بالإضافة إلى امتلاكهم لروح عالية، وبعد ذلك لديهم ميسي الذي يعد حاسما أمام المرمى".

وحول رغبته في أن تحصل الأرجنتين على اللقب، علق رونالدو: "سأكون صادقا. لا أستطيع القول إنني أريد فوز الأرجنتين، سأكون كاذبا ومنافقا".

وبشأن ما يقدمه منتخب المغرب، في المونديال، قال "الظاهرة": "أتمنى أن يفوزوا، لكني أعتقد أنهم لن يقدروا على هزيمة فرنسا. إن مغامرتهم رائعة".

وحول منح مكافأة لجواد اليامق نجم بلد الوليد، رد قائلا: "إذا لم يحصل على مكافأة، فسنمنحه واحدة، إنه يؤدي بشكل رائع. كل لاعبي المغرب يلعبون على أعلى مستوى الآن".