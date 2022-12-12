living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بينها مدينة عربية... تعرفوا إلى أجمل 10 مدن في العالم!

12
DECEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تصدرت إدنبرة قائمة أفضل مدينة في العالم، وفقاً لاستطلاع Time Out لأكثر من 20000 شخص حول العالم لتحديد أفضل المدن التي يمكن زيارتها، تليها شيكاغو وميديلين وغلاسكو وأمستردام. كانت مدينتان أخريان في أميركا الشمالية أيضاً في قائمة أفضل 20 مدينة، بما في ذلك مونتريال (في المرتبة التاسعة) ونيويورك (في المرتبة 20).

وبشكل عام، تم اختيار إدنبرة، اسكتلندا كأفضل مدينة في العالم. وقال مدير المحتوى في Time Out بأميركا الشمالية، ويل غليسون: "احتلت المدينة مرتبة عالية في جميع المجالات، حيث تصدرت الرسم البياني العالمي كأجمل مدينة في العالم وأكثرها قابلية للمشي".

كانت هناك بعض التغييرات الكبيرة من قائمة Time Out العام الماضي، عندما كان الخمسة الأوائل هم سان فرانسيسكو وأمستردام ومانشستر وكوبنهاغن ونيويورك.

أحد الأسباب التي جعلت سان فرانسيسكو لم تتصدر المراكز العشرين الأولى هذا العام: "يرى 90% أن المدينة باهظة الثمن"، كما يقول غليسون. لكن المدينة لا تزال تتمتع ببعض الأشياء الجيدة. وتمت تسميتها بالمدينة الأكثر تقدماً، حيث قالت نسبة عالية (80%) إن المدينة جميلة، وقال 80% إنها ليست مرهقة.

كما شهدت مدينة نيويورك انخفاضاً كبيراً بانخفاض 15 مركزاً عن العام الماضي، عندما تم التصويت عليها في المرتبة الخامسة. وفقاً لغليسون، قال 23% فقط من المشاركين إنها مدينة ودودة، و93% يرونها باهظة الثمن، و61% قالوا إنها ليست مريحة. ولكن كان هناك ما يكفي من الأشياء الجيدة هذا العام لإبقاء مدينة نيويورك في المرتبة العشرين الأولى. فقد تم تصنيفها على أنها المدينة الأولى على القائمة من حيث المرونة، بالإضافة إلى المرتبة الثالثة للفن والثقافة والمتاحف. تم التصويت أيضاً على أنه المكان الأول الذي سيذهب إليه الناس إذا كان بإمكانهم الانتقال إلى أي مدينة أخرى.

وكان ترتيب المدن كالتالي:

1. ادنبره، اسكتلندا

تحتل المدينة مرتبة عالية في جميع المجالات وتحتل المرتبة الأولى كأجمل مدينة في العالم (وفقاً لـ 95% من السكان) وأيضاً أكثر المدن التي يمكن السير فيها سيراً على الأقدام (93%) - مزيج مثالي للزوار الذين يتطلعون إلى استكشاف المعالم التاريخية والهندسة المعمارية والمناظر الخلابة سيراً على الأقدام.

2. شيكاغو، الولايات المتحدة

سواء كنت ترغب في تجربة تناول الطعام على مستوى عالمي من المطاعم الراقية إلى المطاعم الرائعة المدارة عائلياً، أو الاحتفال حتى الساعة 4 صباحاً في النوادي التاريخية، أو قضاء يوم في الاستمتاع بأشعة الشمس على طول بحيرة ميشيغان، أو مشاهدة الأعمال الفنية الشهيرة أو التجول فقط بين الأحياء المختلفة - كل هذا يضع المدينة على الخريطة للزوار.

3. ميدلين، كولومبيا
4. غلاسكو، اسكتلندا
5. أمستردام، هولندا
6. براغ، التشيك
7. مراكش، المغرب
8. برلين، ألمانيا
9. مونتريال، كندا
10. كوبينهاغن، الدانمارك

وجاءت دبي في المركز الـ 40 في القائمة التي ضمت 53 مدينة، وحلت أبوظبي في المرتبة 45، والعاصمة القطرية الدوحة في المركز 53.

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout