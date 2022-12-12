مرتكب المذبحة الأسرية في مصر يدلي باعترافات صادمة!

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أدلى المتهم بقتل أبيه وأمه وشقيقه ذبحًا بكفر الشيخ داخل منزلهم بقرية الشقة التابعة لمركز قلين، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق بمحافظة كفر الشيخ.

وقال المتهم في التحقيقات إن هناك عدة عوامل دفعته لارتكاب هذه الواقعة كان أبرزها هو رفض والدته مساعدته ماليا من أجل الزواج، وجعل شقيقه الأكبر يتحكم في كافة أموال الأسرة وعدم مساعدتهم له.

وأضاف المتهم أنه يوم الواقعة 8 نوفمبر من العام الحالي، حضر من محافظة الإسكندرية، وتوجه إلى الشقة المقيم بها والدته وشقيقه المجني عليهما، ونشبت بينهم مشاجرة بسبب خلافات مالية وقيام والديه بعمل توكيل لشقيقه الأكبر للتحكم في كافة الأمور المالية، وكذلك كتابة كل الممتلكات الخاصة بالأسرة باسمه، لتتطور المشاجرة بقيام المتهم بالتحصل على سكين، وطعن شقيقه ووالدته، عقب ذلك توجه للشقة الأخرى المقيم بها والده وقام بتسديد العديد من الطعنات له وتخلص من السكين المستخدم في ارتكاب الواقعة بإلقائه بأحد مصارف المياه بالقرية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بعد ذلك من تحديد المتهم مرتكب الواقعة وإلقاء القبض عليه بمحافظة الإسكندرية وتحرير محضر بالواقعة، بمركز شرطة قلين.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ، قد تمكنت من كشف لغز العثور على ثلاثة أشخاص مذبوحين داخل مسكنهم بقرية الشقة التابعة لمركز قلين، والتي عرفت إعلاميًا بـ مذبحة كفر الشيخ، حيث تبين أن وراء هذه الواقعة المؤسفة نجل الضحية الأولى والثانية وشقيق الثالثة، بعد أن جرى تشكيل فريق بحث مكبر من قبل الأجهزة الأمنية لكشف تفاصيل هذه الواقعة.