الخارجية الإيرانية تعلق على مزاعم غربية بشأن طلبها معدات عسكرية من روسيا

A + A -

قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الادعاءات الغربية بشأن طلب إيران من روسيا ارسال معدات عسكرية لقمع المحتجين، مجرد أكاذيب تروجها وسائل إعلام خاصة.

الخارجية الإيرانية تعلق على مزاعم غربية بشأن طلبها معدات عسكرية من روسياروسيا تستنكر تصريحات وزير الخارجية البريطاني بشأن مزاعم تزويد إيران لروسيا بمعدات عسكرية

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أنه لا صحة لمثل هذه الادعاءات حول الاستعانة بروسيا لقمع الاحتجاجات، واعتبرها مجرد أكاذيب تروجها وسائل إعلام خاصة.

وقال إن "التعاون مع وروسيا مستمر و يتعزز، ولا سيما في المجال الدفاعي ... لا أستطيع التعليق على تفاصيل التعاون الدفاعي بيننا".

وأشار إلى أن هذه الادعاءات ضد طهران لها أهداف ودوافع سياسية، وهي "تأتي من قبل دول تزود أحد أطراف الحرب (في أوكرانيا) بالسلاح لاستمرار النزاع.. هذه الادعاءات تأتي للتستر على دور هذه الدول في اندلاع الحرب واستمرارها".

وأكد أن إيران ليست طرفا في الصراع بين أوكرانيا وروسيا، مضيفا أن طهران تعتقد أن الحل الدبلوماسي والسلام أفضل طريق لحل الأزمة الأوكرانية.

واضاف أن طهران أعربت عن استعدادها للمساعدة في التوصل إلى حل سياسي في أوكرانيا.

وفي وقت سابق أعربت السفارة الروسية لدى لندن، عن استنكارها لتصريحات وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، الذي اتهم إيران بتزويد روسيا بمعدات عسكرية، واصفة إياها "بالتصريحات غير المقبولة".

وأصدرت السفارة الروسية لدى لندن بيانا بشأن تصريحات الوزير البريطاني، كما نفى دبلوماسيون روس يوم الأحد، تصريحات الوزير ووصفوها بأنها "بعيدة المنال تماما".

المصدر: RT