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المقداد بحث مع رئيس المجلس الوطنى الفلسطيني الاوضاع في فلسطين والمنطقة

12
DECEMBER
2022
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بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد مع رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى روحى فتوح، تطورات الاوضاع فى المنطقة وبخاصة على الساحة الفلسطينية فى ظل استمرار جرائم الاحتلال الاسرائيلي وانتهاكاته لقرارات الشرعية الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني.

وجدد المقداد ادانة سورية لممارسات الاحتلال الاسرائيلى فى الاراضى الفلسطينية المحتلة وهدمه للمدارس ونشر المستوطنات غير الشرعية وقتله الاطفال والابرياء من الفلسطينيين المتمسكين بأرضهم، موكدا "أن هذه الممارسات ترقى الى اعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية مجددا استمرار وقوف سورية الى جانب فلسطين وايمانها بمركزية
القضية الفلسطينية عربيا ودوليا".

وأكد فتوح "أهمية التواصل والتنسيق بين سورية وفلسطين والدول المؤيدة للقضية الفلسطينية ولنضال الشعب الفلسطينى لنيل حقوقه واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

وعرض رئيس المجلس مستجدات الاوضاع على الساحة الفلسطينية والتضحيات التى يبذلها الشعب الفلسطينى فى مواجهة الممارسات
الاسرائيلية التى تهدف الى تصفية القضية الفلسطينية والنيل من صمود الشعب الفلسطينى فى سعيه لاستعادة حقوقه.

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